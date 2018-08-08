Три грузовика и четыре легковых автомобиля столкнулись в Краснодарском крае. В результате инцидента погибли два человека, еще четыре, в том числе – семилетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

В сети размещены кадры резонансной аварии, произошедшей в минувший понедельник, 6 августа, в Кавказском районе Краснодарского края на дороге Краснодар – Кропоткин около станицы Казанской.Местным СМИ удалось выяснить, что массовое ДТП началось с того, что 47-летний водитель автомобиля Nissan врезался в Hyundai, поворачивавший налево. От удара протараненный автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo.После этого большегруз врезался в другие грузовики — Scania, выехавшей за пределы проезжей части и перевернувшейся, и Man.Кроме того, Volvo оказался на "встречке", где буквально раздавил "ВАЗ". 81-летний мужчина, управлявший легковушкой, и его пассажир погибли на месте. Последним участником аварии стала "Лада", также столкнувшаяся с этой фурой."Пострадали водитель Volvo, водитель и два пассажира Hyundai, одному из которых семь лет", — сообщает издание "Кубанские новости", со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.