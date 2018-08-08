Сергей Собянин обсудил экологические аспекты предвыборной программы с экспертным сообществом. Экология станет приоритетом программы политика. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин обсудил экологические аспекты предвыборной программы с экспертным сообществом. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата. Собянин подчеркнул, что все большие города изначально имеют проблему, связанную с экологией."Решение этой проблемы непростое, особенно когда с каждым годом увеличивается количество машин на наших улицах", — отметил он.По словам Собянина, за последние семь лет количество машин увеличилось на миллион, превысив 7 миллионов: в Москве 4,5 миллиона и около 3 миллионов в Подмосковье.Несмотря на то, что значительное количество городских предприятий, которые создавали экологические проблемы, уже не функционирует, есть проблемы и в промышленности."Есть проблемы работы с точки зрения работы коммунального сектора. Есть проблемы, связанные с отходами, с озеленением города. Все эти направления очень важны для экологии", — сказал кандидат.Напомним, ранее Сергей Собянин назвал экологию в числе ключевых направлений своей предвыборной программы. Предложения экологов, сформированные по итогам круглого стола, войдут в предвыборную программу Собянина. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.