Артистический цех стоит на ушах из-за предстоящего развода Петросяна и Степаненко. Казалось, это самая крепкая пара среди юмористов, и на тебе. Как говорила героиня Ахеджаковой в фильме Москва слезам не верит: Если уж в Моссовете, то я не знаю...

Артистический цех стоит на ушах из-за предстоящего развода Петросяна и Степаненко. Казалось, это самая крепкая пара среди юмористов, и на тебе. Как говорила героиня Ахеджаковой в фильме "Москва слезам не верит": "Если уж в Моссовете, то я не знаю..."Светослав Ещенко много лет работал бок о бок с Евгением Петросяном – в "Смехопанораме", "Кривом зеркале" и "Петросян-шоу". Поэтому про все, что происходит в семье Евгения Вагановича, он знает не понаслышке."Я не вижу в факте развода ничего ужасного, – говорит Ещенко. – Ну разлюбили люди друг друга, зачем им вместе оставаться. Только разводиться надо красиво. Конфликтов между ними я не наблюдал. Но и совместных номеров во время "Юморины" они уже много лет не делали. А общались между собой как нежные и любящие друг друга люди".Интересно, что слышал Ещенко и про супружескую неверность Петросяна. "Слухи об изменах Петросяна с некой блондинкой я считаю досужим вымыслом, – обличил он лжецов. – Я о них слышал пять или шест лет назад, но они не подтвердились. И Татьяна Подольская, которая работала его ассистенткой, говорила о платонических чувствах к Евгению Вагановичу". "Ваш брат-папарации, как обычно, все переврал", – цитирует Ещенко газетаСтоит заметить, что Петросян преподал молодому коллеге дурной урок – 47-летний Ещенко тоже собирается расстаться с супругой. Для оформления последних формальностей 47-летний артист ждет приезда сына. "Мы вместе прожили 20 лет, но она меня мучает и выносит мне мозг. Мне очень с ней тяжело. Это не спонтанное решение: мы проверили свое намерение расторгнуть брак, прожив уже два года раздельно", – поделился артист.