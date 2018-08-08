Из окна вид на горы строительного мусора. Жители 38 дома на улице Тракторной всё лето вынуждены жить в окопах. На их придомовой территории «Владимирские коммунальные системы» меняют теплотрассу. Но, по словам людей, меняют очень медленно. Сейчас сразу в нескольких дворах вырыты ямы, но работы почему-то не ведутся. Татьяна Данилова разбиралась в проблеме.

Из окна вид на горы строительного мусора. Жители 38 дома на улице Тракторной всё лето вынуждены жить в окопах. На их придомовой территории Владимирские коммунальные системы меняют теплотрассу. Но, по словам людей, меняют очень медленно. Сейчас сразу в нескольких дворах вырыты ямы, но работы почему-то не ведутся. Татьяна Данилова разбиралась в проблеме.(ул.Тракторная)Людмиле Николаевне 89 лет. В этом доме, на первом этаже, женщина живёт уже полвека. Но такой вид из окна: забор и строительный мусор наблюдает впервые. Гулять в собственном дворе всё лето бабушке приходится словно по территории спецучреждения.Людмила Баннова, житель дома № 38: "Мы не видим света вольного! Целый день мы смотрим на эти железки, уже глаза стали болеть у нас. Такого у нас ещё не было никогда, чтобы нам загораживали. У нас всё время росли и кусты, и цветочки".По словам жильцов, менять в их дворе теплосети начали ещё в конце мая. Новую трассу коммунальщики обещали проложить в течение месяца. Но 38 дом на Тракторной до сих пор окружён земляными рвами. Причём в некоторых уже появилось болото. Поговорить с представителями подрядчика, которые здесь редко, но появлялись, люди пытались.Марина Власова, житель дома № 38: "Ну, у них много отговорок, то у них нет рабочих, то нет материалов. По этой грязи к дому ни скорая, никто не подъедет. К дому не подойти. Вот бабушка, в магазин ей даже сходить, она не может. Это вот хорошо ещё сухо, дождей нет, а то ведь это будет грязь".Если будет ливень дом поплывёт, уверены женщины. Из-за забора у дома даже не могут отремонтировать водосток крыши. А он вот - вот упадёт. Но больше всего жильцам обидно за детскую площадку. Её просто демонтировали и бросили. Всё лето местной ребятне во дворе, не то что играть негде - опасно гулять.Мария Ерёмина, житель дома № 38: "Вся площадка раскурочена, развалена, и что с ней делать непонятно. Вытащили вон туда песочницу на самый солнцепёк поставили. Лето жаркое, с малышами, естественно, никто под 30 градусов без тени не будет гулять. Всегда здесь был грибок над площадкой".(ул.Молодёжная)Похожая картина на соседней улице. Здесь жильцы пробираются в свой подъезд через строительные преграды. Шаг в сторону, и можно провалиться под землю – возмущается Леонид Титов.Леонид Титов, житель дома № 5: "Три месяца назад начали копать! Покопали и уехали, а здесь всё бросили. Обещали: сделаем, сделаем, сделаем. Они вон, чтобы сюда не ехать, вон там свалили песок, там свалили, здесь свалили и всё".Теперь вместо зелёной зоны у дома кучи песка. Когда в их дворах пройдёт благоустройство и всё восстановят – ясного ответа от рабочих люди так и не услышали. Кому-то пообещали с трубами управиться только к зиме.–Вы здесь каждый день работаете?– Да, каждый день с 7 до 7, иногда до полдевятого.– Когда планируете закончить работы на этом объекте?– Побыстрее, чтобы люди не беспокоились. Почему в этом дворе идёт работа, а в другом нет?– Да мы сюда на помощь приехали.– На помощь кому?– Ну, другим.Видимо, срочная помощь понадобилась подрядчику, которого наняли "Владимирские Коммунальные Системы". Это дал понять депутат горсовета Леонид Фоменко и руководитель муниципального учреждения "Благоустройство". Фоменко сегодня здесь также был с проверкой. По его словам, глава администрации Андрей Шохин на общегородской планёрке дал команду ВКСникам - закончить все работы к концу недели.Леонид Фоменко, депутат Горсовета: "Разбирались причины, причины оказались просты – подрядчик просто не выполняет свои обязательства, набрал много объектов. Раскопать, раскопали, а заканчивать – никак не могут закончить. Присутствовали представители ВКС, это ВКС копает. То есть их подрядчик соответственно. Взять на контроль работу подрядчика, в случае если он не справляется, его поменять. Андрей Станиславович такую команду дал".В ВКС нам ответили, что на сегодняшний день замена труб в Октябрьском районе выполнена на 90%. Все монтажные работы должны быть завершены к 20 августа, а благоустройство территории – к 1 сентября."Восстановлению подлежат все объекты (в том числе игровое оборудование): поврежденные будут заменены, перемещенные в ходе работ установлены на прежних местах"./из ответа пресс-службы ОАО ВКС/Теперь, по словам Леонида Фоменко, отвечающего за благоустройство, весь процесс замены труб во Владимире будет проходит под контролем местных властей. И, возможно, в скором будущем обслуживать теплотрассы, городскую собственность, администрация будет уже своими силами, без помощи ВКС.