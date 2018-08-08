Михаил Саакашвили в августе 2008 года сорвался с американского
поводка. Так определяли действия развязавшего войну грузинского лидера в
Вашингтоне.
Михаил Саакашвили в августе 2008 года сорвался с американского
поводка. Так определяли действия развязавшего войну грузинского лидера в
Вашингтоне.
Занимавшая в 2005-2009 года пост госсекретаря США Кондолиза
Райс заверяла Москву, что Саакашвили не
перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии. Как рассказал
спецпредставитель президента России Сергей Иванов, занимавший в то время пост
вице-премьера, бывший госсекретарь не раз говорила ему об этом в личных беседах
в 2007 году.
Позже Райс при личных встречах признавала, что именно
Саакашвили развязал войну. "Она призналась, конечно, что это инициатива
Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в
микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", —
сказал Иванов. По его словам, Запад прекрасно знал, кто был зачинщиком
конфликта – это показало дальнейшее развитие событий и реакция западных столиц.
Грузия потеряла контроль над Южной Осетией в начале 1990-х
годов. В Тбилиси продолжали считать территорию своей, предлагая осетинам автономию
– в то время как Цхинвал требовал независимости. В зону грузино-осетинского
конфликта были введены миротворцы, напоминает
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска
атаковали столицу Южной Осетии, обстреляв и российских миротворцев. В Тбилиси
объяснили свои действия "восстановлением конституционного порядка".
Однако Москва в ответ начала операцию по "принуждению к миру".
Российские войска за несколько дней не только вытеснили грузинскую армию из Южной Осетии и Абхазии, но и подошли к
Тбилиси. После завершения военных действий Россия официально признала
независимость двух самопровозглашенных республик.