Михаил Саакашвили в августе 2008 года сорвался с американского поводка. Так определяли действия развязавшего войну грузинского лидера в Вашингтоне.

Михаил Саакашвили в августе 2008 года сорвался с американскогоповодка. Так определяли действия развязавшего войну грузинского лидера вВашингтоне.Занимавшая в 2005-2009 года пост госсекретаря США КондолизаРайс заверяла Москву, что Саакашвили неперейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии. Как рассказалспецпредставитель президента России Сергей Иванов, занимавший в то время поствице-премьера, бывший госсекретарь не раз говорила ему об этом в личных беседахв 2007 году.Позже Райс при личных встречах признавала, что именноСаакашвили развязал войну. "Она призналась, конечно, что это инициативаСаакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не вмикрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", —сказал Иванов. По его словам, Запад прекрасно знал, кто был зачинщикомконфликта – это показало дальнейшее развитие событий и реакция западных столиц.Грузия потеряла контроль над Южной Осетией в начале 1990-хгодов. В Тбилиси продолжали считать территорию своей, предлагая осетинам автономию– в то время как Цхинвал требовал независимости. В зону грузино-осетинскогоконфликта были введены миротворцы, напоминаетВ ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войскаатаковали столицу Южной Осетии, обстреляв и российских миротворцев. В Тбилисиобъяснили свои действия "восстановлением конституционного порядка".Однако Москва в ответ начала операцию по "принуждению к миру".Российские войска за несколько дней не только вытеснили грузинскую армию из Южной Осетии и Абхазии, но и подошли кТбилиси. После завершения военных действий Россия официально призналанезависимость двух самопровозглашенных республик.