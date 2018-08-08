Водитель легкового автомобиля сбил пешехода, попытавшегося перебежать Суздальское шоссе в Санкт-Петербурге. Мужчине, пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия потребовалась медицинская помощь.

Во вторник, 7 августа, легковой автомобиль сбил пешехода на Суздальском шоссе в Санкт-Петербурге. Инцидент попал в объектив регистратора очевидца.Мужчина попытался пересечь проезжую часть в районе нерегулируемого перехода. Ему удалось добежать примерно до середины дороги, где он был сбит машиной.От удара пешехода отбросило в сторону.Характер и степень тяжести травм, полученный пострадавшим, не уточняются.