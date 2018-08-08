Международная федерация хоккея на официальном сайте опубликовала календарь матчей предварительного этапа чемпионата мира 2019 года, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Российская сборная начнет турнир игрой с норвежскими хоккеистами. Встреча состоится 10 мая.

Международная федерация хоккея на официальном сайте опубликовала календарь матчей предварительного этапа чемпионата мира 2019 года, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Российская сборная начнет турнир игрой с норвежскими хоккеистами. Встреча состоится 10 мая.Игры чемпионата мира примут два словацких города – Братислава и Кошице. Россияне, выступающие в группе В, помимо норвежцев сыграют со сборными Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).Четвертьфиналы запланированы на 23 мая. Полуфинальные встречи состоятся 25 мая, а решающая игра турнира и матч за третье место пройдут 26 мая.