Россия вошла в первую тройку стран по количеству заражений, приходящихся на Android-устройства. Как сообщил разработчик антивирусных решений ESET, по числу угроз для Android лидирует Иран, для iOS — Китай.

Россия вошла в первую тройку стран по количеству заражений, приходящихся на Android-устройства. Как сообщил разработчик антивирусных решений ESET, по числу угроз для Android лидирует Иран, для iOS — Китай.Исследование компании основано на статистике срабатываний антивирусных продуктов ESET NOD32 при обнаружении вредоносных программ. В I-м полугодии 2018-го, сказали в ESET, большинство "пойманных" угроз на Android пришлось на Иран (16%), Россию (14%) и Уганду (8%).К самым распространенным вредоносам эксперты отнесли разновидности Satori, ворующего криптовалюту у майнеров, и банковского троянца Exobot. Также была зафиксирована атака криптомайнеров на смарт-телевизоры на базе Android TV.Ситуация, однако, меняется в лучшую сторону. За первое полугодие 2018-го было найдено на 27,48% меньше Android-угроз, чем за тот же период 2017-го. При этом только четверть уязвимостей являются критическими. Тем не менее, предупредили в ESET, ежемесячно появляется около 300 новых образцов вредоносного кода для Android.”"Бесплатный VPN" оказался вирусом с иммунитетом к "Защитнику Windows" читайте такжеНа iOS число вредоносного ПО также падает — на 15%, если сравнивать с I-м полугодием 2017-го. Больше всего угроз фиксируется в Китае (61%), на Тайване (13%) и в Гонконге (3%).