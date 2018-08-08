Брак в России все больше обесценивается. Россиян захлестнула мировая тенденция жить в свое удовольствие. Брак и сопутствующие ему зрелость и ответственность требуют усилий, что не нравится представителям поколения Питера Пена.

Брак в России все больше обесценивается. Россиян захлестнуламировая тенденция жить в свое удовольствие. Брак и сопутствующие ему зрелость иответственность требуют усилий, что не нравится представителям "поколенияПитера Пена".Смысл жизни представители поколения миллениалов (людей,родившихся после 1981 года) видят в удовольствиях. Их еще называют "поколениемПитера Пена" или "вечными детьми" – так как для большинства изних социальная зрелость никогда не наступает. Отсюда и их осторожное отношениек браку – ведь он подразумевает ответственность, напряжение ума и воли, отмечают психологи.Эта мировая тенденция докатилась и до России. Браки россиянезаключают во все более зрелом возрасте. Этому способствует развитие средствконтрацепции, сделавшее возможным планирование семьи, а также желание женщинполучать образование и работать."Пробное" сожительство становится распространеннойступенью на пути к созданию семьи. Установки молодых людей сдвигаются ксаморазвитию, построению карьеры и достижению определенного материальногоположения до начала формирования семьи", – отметила эксперт Институтасоциального анализа и прогнозирования РАНХиГС Екатерина Третьякова.По данным Росстата, за последние 7 лет количествозаключаемых браков среди молодых пар до 34 лет снизилось. В 2011 году былозаключено 1 316 011 браков, при этом в возрастной категории от 18 до24 летнаходились 380 457 мужчин и 574 707 женщин. А в 2017-м – 1 049 735 браков, околополумиллиона женихов и невест были старше 25 лет. Кроме того, возросло числоженщин, вступающих в брачные отношенияпосле 35 лет.Брак – один из стандартных показателей социальной зрелости.И сегодня в России его ценность постепенноснижается, отметил кандидат психологических наук доцент МГУ Александр Рикель."Официальная статистика лишь подтверждает стереотип,возникающий в обществе относительно молодого поколения – те самые люди, которымсейчас 30 лет и меньше. Это поколение называют на Западе "поколениемПитера Пена" – вечных детей, купающихся в лучах своей инфантильности ипоздно заключающих брак, рожающих детей, начинающих жить самостоятельной жизнью",– заявил психолог.В целом у брака печальная перспектива. Он стал болеекоротким, пары официально оформляют отношения менее охотно. Появляется все большебездетных, временных пар, которые остаются на стадии романтических свиданий,приводит наблюдения экспертов РИА Новости.