Брак в России все больше обесценивается. Россиян захлестнула
мировая тенденция жить в свое удовольствие. Брак и сопутствующие ему зрелость и
ответственность требуют усилий, что не нравится представителям поколения
Питера Пена.
Брак в России все больше обесценивается. Россиян захлестнула
мировая тенденция жить в свое удовольствие. Брак и сопутствующие ему зрелость и
ответственность требуют усилий, что не нравится представителям "поколения
Питера Пена".
Смысл жизни представители поколения миллениалов (людей,
родившихся после 1981 года) видят в удовольствиях. Их еще называют "поколением
Питера Пена" или "вечными детьми" – так как для большинства из
них социальная зрелость никогда не наступает. Отсюда и их осторожное отношение
к браку – ведь он подразумевает ответственность, напряжение ума и воли, отмечают психологи.
Эта мировая тенденция докатилась и до России. Браки россияне
заключают во все более зрелом возрасте. Этому способствует развитие средств
контрацепции, сделавшее возможным планирование семьи, а также желание женщин
получать образование и работать.
"Пробное" сожительство становится распространенной
ступенью на пути к созданию семьи. Установки молодых людей сдвигаются к
саморазвитию, построению карьеры и достижению определенного материального
положения до начала формирования семьи", – отметила эксперт Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Екатерина Третьякова.
По данным Росстата, за последние 7 лет количество
заключаемых браков среди молодых пар до 34 лет снизилось. В 2011 году было
заключено 1 316 011 браков, при этом в возрастной категории от 18 до24 лет
находились 380 457 мужчин и 574 707 женщин. А в 2017-м – 1 049 735 браков, около
полумиллиона женихов и невест были старше 25 лет. Кроме того, возросло число
женщин, вступающих в брачные отношения
после 35 лет.
Брак – один из стандартных показателей социальной зрелости.
И сегодня в России его ценность постепенно
снижается, отметил кандидат психологических наук доцент МГУ Александр Рикель.
"Официальная статистика лишь подтверждает стереотип,
возникающий в обществе относительно молодого поколения – те самые люди, которым
сейчас 30 лет и меньше. Это поколение называют на Западе "поколением
Питера Пена" – вечных детей, купающихся в лучах своей инфантильности и
поздно заключающих брак, рожающих детей, начинающих жить самостоятельной жизнью",
– заявил психолог.
В целом у брака печальная перспектива. Он стал более
коротким, пары официально оформляют отношения менее охотно. Появляется все больше
бездетных, временных пар, которые остаются на стадии романтических свиданий,
приводит наблюдения экспертов РИА Новости.