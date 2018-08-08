Российские дипломаты из генерального консульства в Нью-Йорке встретились с Максимом Сувериным, который находится в изоляторе тюрьмы Metropolitain Correctional Center.

Российские дипломаты из генерального консульства в Нью-Йорке встретились с Максимом Сувериным, который находится в изоляторе тюрьмы Metropolitain Correctional Center.Россиянин, которого обвиняют в преступлениях экономического характера, был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту Бостона 30 июля.Сотрудники генконсульства беседовали с Сувериным около часа, передает ТАСС. У россиянина есть адвокат. Дата суда неизвестна, ведется следствие.