Актер Станислав Садальский открестился от истории с разводом певицы Ларисы Долиной. Актер уверяет, никаких комментариев по этому поводу он не давал.

Актер Станислав Садальский открестился от истории с разводомпевицы Ларисы Долиной. Актер уверяет, никаких комментариев по этому поводу онне давал.В своем микроблоге Станислав опубликовал скриншот страницыинтернет-издания, в котором опубликованы якобы его слова о том, что вокалистка рассталасьс мужем Ильей Спицыным. Ниже артист написал, что в последний раз видел Долинумного лет назад и не может ничего знать о ситуации в ее семье."Задолбали журналисты, брехней-откуда я знаю, кто с кемживет, с Ларисой последний раз виделся 15 лет назад, врут, врут и врут -чтохотят... Что бы вам пусто было...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – гневно написал Садальский. Некоторые пользователи Сети предложили артисту подать в суд, другие же советовали забыть об этом."Ну как ведь напишут хоть стой хоть падай. Молодоймуж под полтос....... ", "За сплетникавас держат, вурдалаки– журналюги))", "а потому что все сплетни собираетеи все про всех знаете", "Част замечаю в СМИ на Вас ссылаются в вопросах личнойжизни некоторых звезд, может потому что Вы в суд на СМИ не пишите за брехню? 🤔", – писали интернет-обыватели в ответ на заявлениезвезды.Напомним, что сегодня, 8 августа, в СМИ появился комментарий,в котором Станислав якобы однозначно высказался о Долиной и Спицыне. "Да, они некоторое время назадрасстались", – цитирует скандально известного актера сайт "Комсомольская правда". В том, что Спицын остается директором Долиной,артист не видит никакого противоречия. "Разве не бывает дружескихотношений между бывшими супругами? И, знаете, деньги примиряют кого угодно.Капитал у них есть, зачем делить?" – будто бы высказался Садальский.