На борту самолета, который следовал из Симферополя в Санкт-Петербург, у одной из пассажирок начались преждевременные роды. Лайнер совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Здоровью женщины и ее сына ничего не угрожает.

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, на борту которого родился ребенок.Boeing 777 следовал из Симферополя в Санкт-Петербург. У одной из пассажирок начались преждевременные роды. Как сообщает "Интерфакс", команда авиалайнера оказала пассажирке всю необходимую помощь.По предварительной информации, здоровью женщины и ее сына ничего не угрожает.