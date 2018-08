Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от его американского коллеги Дональда Трампа.

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от его американского коллеги Дональда Трампа.Об этом Пол сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что для него было "честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина"​​​.I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.— Senator Rand Paul (@RandPaul) 8 августа 2018 г.По словам сенатора в письме говорится о важности дальнейшего взаимодействия России и Америки в различных сферах, включая борьбу с международным терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурного обмена.Пресс-секретарь главы России подтвердил, что письмо американского лидера передано в Кремль по дипканалам. Однако пока еще с ним не ознакомились, добавил Дмитрий Песков.Ранее стало известно о предложениях Путина Трампу, которые российский лидер сделал во время встречи 16 июля в Хельсинки. Москва предложила Вашингтону продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.Кроме того, предложения России касаются принятия мер, позволяющие избегать конфликтов при осуществлении военной деятельности в Европе, а также предлагается начать консультации на экспертном уровне для определения перечня дестабилизирующих вооружений.