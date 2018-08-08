Бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову пришлось раскошелиться. Суд взыскал с него задолженность за охрану квартиры.

Бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову пришлосьраскошелиться. Суд взыскал с него задолженность за охрану квартиры.Дело о задолженности перед ФГУП "Охрана" рассматривалмировой суд в Москве рассмотрел дело о долге перед ФГУП "Охрана" за услугисигнализации. Ответчик – владелец одной из московских квартир – не уплатил зауслуги сигнализации 865 рублей.На месте ответчика в суде оказался экс-министр обороныАнатолий Сердюков. Бывший чиновник проживает вместе с Евгенией Васильевой —фигуранткой дела о многомиллионных хищениях "Оборонсервиса" – вшикарных апартаментах в Молочном переулке.Сердюков в свободное от основной работы время являетсяпредседателем ТСЖ элитного жилого комплекса. Он по должности обязан следить затем, чтобы жильцы вовремя оплачивали все услуги, напоминает телеграм-канал Mash.Недавно появились слухи о свадьбе экс-министра с бывшейподчиненной Евгенией Васильевой. Однако Анатолий Эдуардович отказался ихкомментировать. По данным некоторых СМИ, чета Сердюковых занимает второй,третий и часть четвертого этажа элитного дома. Всего в их квартире 13 комнат.Супругам придется напрячь семейный бюджет и заплатить неподъемныйдолг. По официальным данным, в прошломгоду Сердюков заработал 60 миллионов рублей, напоминает Life.ru.Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в 2007-2012 годах. После отставки стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах Минобороны, однако наказания избежал.Главной обвиняемой по делу "Оборонсервиса" была директор департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева.