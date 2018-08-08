Бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову пришлось
раскошелиться. Суд взыскал с него задолженность за охрану квартиры.
Бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову пришлось
раскошелиться. Суд взыскал с него задолженность за охрану квартиры.
Дело о задолженности перед ФГУП "Охрана" рассматривал
мировой суд в Москве рассмотрел дело о долге перед ФГУП "Охрана" за услуги
сигнализации. Ответчик – владелец одной из московских квартир – не уплатил за
услуги сигнализации 865 рублей.
На месте ответчика в суде оказался экс-министр обороны
Анатолий Сердюков. Бывший чиновник проживает вместе с Евгенией Васильевой —
фигуранткой дела о многомиллионных хищениях "Оборонсервиса" – в
шикарных апартаментах в Молочном переулке.
Сердюков в свободное от основной работы время является
председателем ТСЖ элитного жилого комплекса. Он по должности обязан следить за
тем, чтобы жильцы вовремя оплачивали все услуги, напоминает телеграм-канал Mash.
Недавно появились слухи о свадьбе экс-министра с бывшей
подчиненной Евгенией Васильевой. Однако Анатолий Эдуардович отказался их
комментировать. По данным некоторых СМИ, чета Сердюковых занимает второй,
третий и часть четвертого этажа элитного дома. Всего в их квартире 13 комнат.
Супругам придется напрячь семейный бюджет и заплатить неподъемный
долг. По официальным данным, в прошлом
году Сердюков заработал 60 миллионов рублей, напоминает Life.ru.
Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в 2007-2012 годах. После отставки стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах Минобороны, однако наказания избежал.
Главной обвиняемой по делу "Оборонсервиса" была директор департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева.