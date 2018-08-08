Три девушки, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, сейчас находятся под стражей в СИЗО. Правозащитники требуют предоставить сестрам психолога, а адвокаты изменения меры пресечения.

Три девушки, обвиняемые в убийстве своего отца МихаилаХачатуряна, сейчас находятся под стражей в СИЗО. Правозащитники требуютпредоставить сестрам психолога, а адвокаты изменения меры пресечения."Очень важно, чтобы сейчас было оказано ипсихологическое сопровождение этим девушкам, потому что состояние, в которомони сейчас находятся… мы можем только представить, что сейчас происходит",– заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вэфире телеканала "Россия 24". Ранее в ходе допроса обвиняемые признались, чтоотец много лет физически и морально истязал их и домогался, что якобы итолкнуло их на жестокое убийство.Также Омбудсмен планирует обратиться в московскуюпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку школе, где учились девочки, иа также органам опеки и попечительства. Ответственные сотрудники этих учреждений не обращаливнимание на систематические прогулы девушек, сообщает РИА Новости.Отметим, что следствие пока не располагает объективными данными, которыедоказывали бы, что Михаил домогался дочерей. "На данный момент уследствия, кроме показаний самих обвиняемых, а также слов одноклассниц, которымсестры незадолго до преступления рассказывали о домогательствах со стороныотца, нет доказательств этой версии", – рассказал "Интерфаксу"источник, близкий к следствию.Добавим, что защита сестер обратилась к уполномоченной по правам человекаТатьяне Москальковой. АдвокатТамерлан Жилов просит изменить меру пресечения. "Сторона защиты,в том числе и я, попросила Татьяну Николаевну обратиться к следствию софициальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест. Надеемся на еескорую реакцию и помощь в смягчении нашим подзащитным меры пресечения", – цитируетадвоката Ангелины Хачатурян – Тамерлана Жилова Russia Today.По словам юристов, если следствие удовлетворит просьбу адвокатов,то сестер разместят в отдельных квартирах со всеми удобствами. Там они смогутполучать помочь врачей, их смогут посещать юристы, учителя и психологи. Сейчасдевушки находятся в гнилых одиночных камерах СИЗО №6. К условиям их содержанияу защитников претензий нет.