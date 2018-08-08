Три девушки, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, находятся под стражей в СИЗО. Правозащитники требуют предоставить сестрам психолога, а адвокаты просят изменения меры пресечения.

Три девушки, обвиняемые в убийстве своего отца МихаилаХачатуряна, находятся под стражей в СИЗО. Правозащитники требуютпредоставить сестрам психолога, а адвокаты просят изменения меры пресечения."Очень важно, чтобы сейчас было оказано ипсихологическое сопровождение этим девушкам, потому что состояние, в которомони сейчас находятся… Мы можем только представить, что сейчас происходит",– заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова вэфире телеканала "Россия 24". В ходе допроса обвиняемые признались, чтоотец много лет физически и морально истязал их и домогался, что якобы итолкнуло их на жестокое убийство.Омбудсмен планирует обратиться в московскуюпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку школе, где учились девочки, а также органам опеки и попечительства. Ответственные сотрудники этих учреждений не обращаливнимания на систематические прогулы девушек, сообщает РИА Новости.Отметим, что следствие пока не располагает объективными данными, которыедоказывали бы, что Хачатурян домогался дочерей. "На данный момент уследствия, кроме показаний самих обвиняемых, а также слов одноклассниц, которымсестры незадолго до преступления рассказывали о домогательствах со стороныотца, нет доказательств этой версии", – рассказал "Интерфаксу"источник, близкий к следствию.Защита сестер обратилась к уполномоченному по правам человекаТатьяне Москальковой. "Сторона защиты,в том числе и я, попросила Татьяну Николаевну обратиться к следствию софициальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест. Надеемся на еескорую реакцию и помощь в смягчении нашим подзащитным меры пресечения", – цитируетадвоката Тамерлана Жилова Russia Today.По словам юристов, если следствие удовлетворит их просьбу, сестер разместят в отдельных квартирах со всеми удобствами. Там они смогутполучать помощь врачей, их будут посещать адвокаты, учителя и психологи. Сейчасдевушки находятся в одиночных камерах СИЗО №6. К условиям их содержанияу защитников претензий нет.