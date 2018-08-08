Дипломатический скандал между Канадой и Саудовской Аравией набирает обороты, и теперь затронул здравоохранение. Эр-Рияд прекращает все медицинские программы в Канаде и перевозит своих пациентов в больницы других стран.

Дипломатический скандал между Канадой и Саудовской Аравией набирает обороты, и теперь затронул здравоохранение. Эр-Рияд прекращает все медицинские программы в Канаде и перевозит своих пациентов в больницы других стран.Ранее национальные авиалинии Саудовской Аравии прекратили полеты в Канаду, королевство заморозило все новые торговые контакты с Оттавой, приостановило совместные образовательные программы, напоминает телеканал "Россия 24".Конфликт развернулся после того, как Оттава потребовала у Эр-Рияда освободить задержанных гражданских активистов. Королевство отозвало своего посла в Оттаве, а также объявило персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде. В Госдепе США накануне заявили, что не станут вмешиваться в конфликт, но будут и далее обсуждать с Эр-Риядом тему соблюдения прав человека.