Злоумышленники убеждали клиентов передать в кадровое агентство денежные средства за быстрое изготовление медицинской книжки, необходимой для работы...

СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению троих участников организованной группы в осуществлении мошеннических действий под предлогом трудоустройства.В ходе расследования установлено, что вышеуказанные лица разработали план, направленный на хищение денежных средств граждан под видом законной деятельности компании по трудоустройству, предоставляя информацию о свободных вакансиях. Клиенты приглашались в офис компании на Зеленом бульваре, где им было обещано трудоустройство на выгодных условиях. Далее их убеждали передать в кадровое агентство денежные средства за быстрое изготовление медицинской книжки, необходимой для работы. В действительности информацией о вакансиях злоумышленники не владели и не собирались оказывать услуги по трудоустройству. От их действий пострадали 10 обратившихся граждан.По данному факту в октябре 2017 года следователем УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «мошенничество».В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53