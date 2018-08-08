Издание Politico сообщает, что во время встречи в Хельсинки Владимир Путин сделал Дональду Трампу ряд предложений по контролю над вооружениями. Так, Москва предлагает продлить на 5 лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Во время встречи в Хельсинки Владимир Путин сделал Дональду Трампу ряд предложений по контролю над вооружениями. Об этом пишет газета Politico.Газета утверждает, что в ее распоряжении оказался меморандум под названием "Диалог по вопросам контроля над вооружениями". В нем Москва предлагает Вашингтону продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Эти предложения предусматривают необходимость "вновь подтвердить обязательства", взятые на себя двумя сторонами в рамках ДРСМД.Кроме того, предложения российской стороны затрагивают растущую напряженность в Восточной Европе и предусматривают "принятие мер, которые позволят избегать инцидентов при осуществлении военной деятельности в Европе при одновременном повышении уровня доверия и прозрачности в военной сфере". Также в документе предлагается начать консультации на экспертном уровне для определения перечня дестабилизирующих вооружений.Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии. Сначала лидеры двух стран беседовали один на один около двух часов, а затем к ним присоединились члены делегаций, напоминает ТАСС. Президенты обсудили отношения России и США, а также международные проблемы. По итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.