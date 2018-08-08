Балерина Анастасия
Волочкова вновь заставила говорить о себе. Придирчивые поклонники обсуждают стиль звезды.
Балерина Анастасия
Волочкова вновь заставила говорить о себе. Придирчивые поклонники обсуждают стиль звезды.
В своем Instagram танцовщица
опубликовала на первый взгляд ничем не примечательное фото. На нем Волочкова – сама нежность: она запечатлена в белой гипюровой рубашке с коротким рукавом и глубоким декольте, и
кружевных брюках в тон.
"Я очень люблю белый цвет.
Во всем", – подписала звезда снимок. Казалось бы, нет в этой публикации
характерных для балерины супер-шпагатов, обнажений и откровенных провокаций, однако
подписчики Волочковой все равно нашли к чему прицепиться. Фолловеры решили дать
звезде балета несколько уроков стиля, и делали они это не всегда вежливо и
корректно.
"Кофтенка имеет место быть
а брюки нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Белый цвет это цвет невинности...а ты мягко сказать уже
потасканная профурсетка, так что с этим цветом ты пролетела 😂", "Боже
, Настя... сними эту штору с себя,,,,", "дикий ужас.. где вы беоете эти
невозможные вещи...вы одеты не во времени ...", "Мне кажется вам больше
подйдут пышные платья с круживами. Попробуйте, посмотрим как оно", -
высказывались поклонницы.
Не осталась без внимания и обувь звезды на высокой платформе. Почитатели напомнили танцовщице, что ее
натруженные ноги надо беречь и не усугублять проблемы с суставами хождением на
каблуках. "И старые утюги на ногах! Ну где она это покупает? Обувь жуть",
"Настя,ну почемуууу?! Почему опять эта обувь??!!!! Грубые башмаки", -
писали пользователи Сети.
Отметим, среди комментаторов были и те, кто с
пеной у рта доказывал, что талантливая Волочкова прекрасна в любом виде. "Здравствуйте, Анастасия Юрьевна!!!))) Очень
красивый костюм, прямо как будто вы снова замуж собираетесь и примериваете на
себя кружевные наряды)))", "Звезда моя – Анастасия, тебе к лицу белый
цвет, ты в нем всегда благородна и торжественна как Царица Лебедь", -
восхищались почитатели балерины.