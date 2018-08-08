Балерина Анастасия Волочкова вновь заставила говорить о себе. Придирчивые поклонники обсуждают стиль звезды.

Балерина АнастасияВолочкова вновь заставила говорить о себе. Придирчивые поклонники обсуждают стиль звезды.В своем Instagram танцовщицаопубликовала на первый взгляд ничем не примечательное фото. На нем Волочкова – сама нежность: она запечатлена в белой гипюровой рубашке с коротким рукавом и глубоким декольте, икружевных брюках в тон."Я очень люблю белый цвет.Во всем", – подписала звезда снимок. Казалось бы, нет в этой публикациихарактерных для балерины супер-шпагатов, обнажений и откровенных провокаций, однакоподписчики Волочковой все равно нашли к чему прицепиться. Фолловеры решили датьзвезде балета несколько уроков стиля, и делали они это не всегда вежливо икорректно."Кофтенка имеет место бытьа брюки нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Белый цвет это цвет невинности...а ты мягко сказать ужепотасканная профурсетка, так что с этим цветом ты пролетела 😂", "Боже, Настя... сними эту штору с себя,,,,", "дикий ужас.. где вы беоете этиневозможные вещи...вы одеты не во времени ...", "Мне кажется вам большеподйдут пышные платья с круживами. Попробуйте, посмотрим как оно", -высказывались поклонницы.Не осталась без внимания и обувь звезды на высокой платформе. Почитатели напомнили танцовщице, что еенатруженные ноги надо беречь и не усугублять проблемы с суставами хождением накаблуках. "И старые утюги на ногах! Ну где она это покупает? Обувь жуть","Настя,ну почемуууу?! Почему опять эта обувь??!!!! Грубые башмаки", -писали пользователи Сети.Отметим, среди комментаторов были и те, кто спеной у рта доказывал, что талантливая Волочкова прекрасна в любом виде. "Здравствуйте, Анастасия Юрьевна!!!))) Оченькрасивый костюм, прямо как будто вы снова замуж собираетесь и примериваете насебя кружевные наряды)))", "Звезда моя – Анастасия, тебе к лицу белыйцвет, ты в нем всегда благородна и торжественна как Царица Лебедь", -восхищались почитатели балерины.