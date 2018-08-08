У мужчины было изъято свыше 20 бутылок с дорогостоящей алкогольной продукцией. Федеральные специальные марки, нанесенные на стеклянную тару, оказались поддельными...

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 39-летнего мужчину по подозрению в незаконном использовании поддельных специальных федеральных марок, нанесенных на алкогольную продукцию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, жителя Московской области, в Жуковом проезде. У мужчины было изъято свыше 20 бутылок с дорогостоящей алкогольной продукцией. Проведенное исследование показало, что федеральные специальные марки, нанесенные на стеклянную тару, являются поддельными.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61