Неизвестный мужчина повредил стенды, установленные в память о Великой Отечественной войне. Злоумышленник выломал их из металлической конструкции и бросил на землю...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 31-летнего жителя Московской области по подозрению в вандализме.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что на «Аллее Славы» в поселении Кленовское г. Москвы неизвестный мужчина повредил стенды, установленные в память о Великой Отечественной войне. Злоумышленник выломал их из металлической конструкции и бросил на землю. Как рассказали очевидцы происшествия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Московской области. Мотива совершенного поступка задержанный пояснить не смог.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79