Через онлайн-банк злоумышленник совершил хищение денежных средств потерпевшего. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по району Строгино от 27-летнего жителя столицы поступило сообщение о краже.Установлено, что в одном из ресторанов, расположенном в 3-м Силикатном проезде, неизвестный похитил мобильный телефон заявителя. Через онлайн-банк злоумышленник совершил хищение денежных средств. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Строгино задержали подозреваемого в совершении кражи - 48-летнего приезжего из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56