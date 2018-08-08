Под предлогом оплаты коммунальных услуг злоумышленница систематически пользовалась банковской картой своей матери, с которой снимала денежные средства...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Даниловскому району задержал женщину по подозрению в хищении денежных средств путем обмана.В полицию обратилась 73-летняя москвичка. Пожилая женщина сообщила о пропаже со своей банковской карты денежных средств в размере 150 тысяч рублей. В ходе отработки жилого сектора полицейским была задержана подозреваемая. Ею оказалась дочь заявительницы, безработная 46-летняя жительница столицы.Как установили сотрудники полиции, девушка проживала совместно с потерпевшей в квартире на Автозаводской улице. Под предлогом оплаты коммунальных услуг злоумышленница систематически пользовалась банковской картой своей матери, с которой снимала денежные средства и тратила их по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности с участием подозреваемой.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22