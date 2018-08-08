Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, по решетке залез на второй этаж, отжал окно при помощи монтировки и проник в квартиру, откуда похитил ювелирные украшения и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 42-летнего жителя Московской области по подозрению в совершении кражи из квартиры.В полицию обратился 55-летний житель района с заявлением о том, что из его квартиры, расположенной в одном из домов на 2-й Филевской улице, пропали ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 6 млн 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Московской области.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, по решетке залез на второй этаж, отжал окно при помощи монтировки и проник в квартиру, откуда похитил ювелирные украшения и скрылся. Похищенное он продал, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39