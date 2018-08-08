Пожилая женщина передала злоумышленницам ювелирные украшения на сумму 180 тысяч рублей, после чего проследовала с ними в банк...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали двух женщин по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение о представителя одного из банков, расположенного на Ташкентской улице, о возможных мошеннических действиях в отношении их 83-летней клиентки. Как установлено сотрудниками полиции, на улице к пенсионерке подошли две незнакомые женщины. Они сообщили, что на нее наложена порча, но за денежное вознаграждение помогут ее снять. Пожилая женщина передала злоумышленницам ювелирные украшения на сумму 180 тысяч рублей, после чего проследовала с ними в банк для снятия денежных средств. Однако сотрудники банка, заподозрив неладное, обратились в полицию.В результате оперативно-розысных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летняя и 39-летняя ранее судимые приезжие.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18