Вашингтон опубликовал новый список китайских товаров, которые облагают пошлинами в 25 процентов. Так общий объем продукции под тарифами доведут до 50 миллиардов долларов в год.

Вашингтон опубликовал новый список китайских товаров, которые облагают пошлинами в 25 процентов. Так общий объем продукции под тарифами доведут до 50 миллиардов долларов в год. В списке почти триста наименований, включая мотоциклы и электронику. Он вступит в силу 23 августа.В конце минувшей недели министерство торговли Китая подготовило ответ: оно пообещало ввести свои пошлины с гибкими ставками — от пяти до двадцати пяти процентов, передает телеканал "Россия 24".Первую порцию пошлин Штаты ввели в июле, получив симметричный ответ от Китая. Американская администрация грозится подготовить еще один список — уже на товары стоимостью двести миллиардов долларов, то есть в несколько раз больше. И хотя пресса пишет, что ведомства двух стран продолжают консультации, переговоры на высоком уровне зашли в тупик.