Звезда Такси сам был зачинщиком драки в караоке-баре, в
результате которой получил серьезные травмы. О деталях происшествия рассказал
противник француза в исторической битве Олег Казаков.
Звезда "Такси" сам был зачинщиком драки в караоке-баре, в
результате которой получил серьезные травмы. О деталях происшествия рассказал
противник француза в исторической битве Олег Казаков.
Сами Насери и его брат Биби начали буянить в клубе. Они были
в неадекватном состоянии – как утверждает Олег Казаков, возможно, даже и не
только от алкоголя. Актер и его брат на повышенных тонах разговаривали с
официантом и распускали руки.
По словам Олега, который родом из Белоруссии, он с другом
пытались погасить конфликт. Они даже предлагали заплатить по счету компании
"таксиста", в которой было около 10 человек. Свое вмешательство
белорусы объясняют тем, что часто бывают в этом клубе и хорошо знают персоналом – так что посчитали себя обязанными
заступиться за своих знакомых.
Затем Олег вышел на улицу и увидел, как Насери и его брат
разговаривали на повышенных тонах с администратором и охранниками. Им не
понравилось обслуживание и они отказывались платить. По словам белоруса, он
просто отпихнул "таксиста", когда тот начал хватать администратора за
руки, а тот сразу полез на него с кулаками, пишет "МК" со ссылкой на
телеграм-канал Mash.
После драки приехала "скорая", но актер с братом отказались от
медосвидетельствования.
Руководство клуба подтвердило, что драка началась на улице и
зачинщиком был Насери: "Наскакивал на оппонентов, вот они и не
выдержали", – заявили в администрации.
Позже, как сообщалось, актеру сделали операцию в НИИ глазных
болезней – у него образовалась обширная гематома вокруг глаза. Сами Насери
разместил пост в своем Instagram-аккаунте, отметив, что чувствует себя хорошо.
Актер опроверг сообщения о том, что у него травма головы – и поблагодарил тех, кто не поверил ложным
сведениям о его тяжелом состоянии, передает.