Звезда Такси сам был зачинщиком драки в караоке-баре, в результате которой получил серьезные травмы. О деталях происшествия рассказал противник француза в исторической битве Олег Казаков.

Звезда "Такси" сам был зачинщиком драки в караоке-баре, врезультате которой получил серьезные травмы. О деталях происшествия рассказалпротивник француза в исторической битве Олег Казаков.Сами Насери и его брат Биби начали буянить в клубе. Они былив неадекватном состоянии – как утверждает Олег Казаков, возможно, даже и нетолько от алкоголя. Актер и его брат на повышенных тонах разговаривали софициантом и распускали руки.По словам Олега, который родом из Белоруссии, он с другомпытались погасить конфликт. Они даже предлагали заплатить по счету компании"таксиста", в которой было около 10 человек. Свое вмешательствобелорусы объясняют тем, что часто бывают в этом клубе и хорошо знают персоналом – так что посчитали себя обязаннымизаступиться за своих знакомых.Затем Олег вышел на улицу и увидел, как Насери и его братразговаривали на повышенных тонах с администратором и охранниками. Им непонравилось обслуживание и они отказывались платить. По словам белоруса, онпросто отпихнул "таксиста", когда тот начал хватать администратора заруки, а тот сразу полез на него с кулаками, пишет "МК" со ссылкой нателеграм-канал Mash.После драки приехала "скорая", но актер с братом отказались отмедосвидетельствования.Руководство клуба подтвердило, что драка началась на улице изачинщиком был Насери: "Наскакивал на оппонентов, вот они и невыдержали", – заявили в администрации.Позже, как сообщалось, актеру сделали операцию в НИИ глазныхболезней – у него образовалась обширная гематома вокруг глаза. Сами Насериразместил пост в своем Instagram-аккаунте, отметив, что чувствует себя хорошо.Актер опроверг сообщения о том, что у него травма головы – и поблагодарил тех, кто не поверил ложнымсведениям о его тяжелом состоянии, передает.