Елена Степаненко дала комментарий журналистам относительно своего развода с Евгением Петросяном. Юмористка с оптимизмом отметила, что это житейское дело.

Елена Степаненко дала комментарий журналистам относительно своего развода с Евгением Петросяном. Юмористка с оптимизмом отметила, что это "житейское дело".Впервые за те несколько дней, которые прошли после того, как стало известно о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, супруга юмориста высказалась на резонансную тему. Репортеры программы пообщались с артисткой. Степаненко, которая в последнее время похудела более чем на 40 килограммов, предстала перед многомиллионной аудиторией в красном наряде, с белым платком на голове и темных очках."У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это – житейское дело. Ну, так случилось... Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. Вы об этом все узнаете!" – оптимистично изрекла в камеру Елена Степаненко.Журналисты пообщались на эту тему и с Евгением Петросяном. Тот высказал надежду, что они смогут сохранить добрые отношения. "Наше многолетнее творческое взаимодействие надо сохранить, как художественную ценность"