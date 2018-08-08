Сын известного путешественника Федора Конюхова Оскар опроверг сообщения о том, что его отец был в баре с актером Сами Насери и видел, как того ударили по лицу. Конюхов совершает восхождение на гору Белуха.

Известный путешественник Федор Конюхов не был в баре с французским актером Сами Насери. Об этом заявил его сын Оскар. По его словам, с 1 августа его отец находится на Алтае и совершает восхождение на гору Белуха."Те фотографии, которые были опубликованы в соцсетях у этого актера, сделаны 30 или 31 июля в доме-мастерской Федора Конюхова. Сами Насери почему-то опубликовал их вчера", — рассказал Оскар Конюхов РИА Новости.В ночь на 5 августа​​​ в караоке-баре произошел конфликт между актером и другим посетителем. Насери с гематомой на лице был прооперирован в столичной клинике глазных болезней. Полиция уже нашла и задержала зачинщиков драки.7 августа Насери прокомментировал инцидент в своем Instagram, опубликовав фотографию со встречи с Федором Конюховым. Он сообщил, что с ним все в порядке, и слухи о его травме преувеличены.