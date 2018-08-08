Сергей Скрипаль сможет вернуться в Россию – в случае, если
британский премьер Тереза Мэй покинет свой пост. Такие надежды питает племянница
экс-полковника ГРУ Виктория. Пока же она собирается навестить родственника в
Лондоне.
Сергей Скрипаль сможет вернуться в Россию – в случае, если
британский премьер Тереза Мэй покинет свой пост. Такие надежды питает племянница
экс-полковника ГРУ Виктория. Пока же она собирается навестить родственника в
Лондоне.
Виктория Скрипаль внимательно следит за кризисом в
британском правительстве и рассчитывает на скорую отставку Терезы Мэй. По мнению
племянницы бывшего двойного агента, если в Великобритании сменится
премьер-министр, она получит "зеленый свет" на поездку в Лондон. А,
может, и Сергей с дочерью Юлией смогут вернуться на родину.
"Я все жду, может, вдруг сейчас Тереза Мэй наконец-то
покинет свой пост. Может, они наконец-то вернутся в Россию", – сказала
Виктория Скрипаль.
Согласно версии британских властей, Сергей и Юлия Скрипаль
были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Сообщения вызвали международный
скандал: как заявили в Лондоне, против Скрипалей использовали боевое
отравляющее вещество "Новичок" российского производства. Никаких
доказательств, подтверждающих эту версию, Великобритания не предоставила.Москва отвергает обвинения, а Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение яда.
В середине мая Сергей Скрипаль завершил курс лечения и был
выписан из местной больницы. Его дочь Юлию выписали еще раньше.
Как сообщалось, она рассказала о желании вернуться в Россию.По словам двоюродной сестры перебежчицы, Юлия связалась с семьей, когда ее бабушка отмечала 90-летие. Она обещала вернуться в Россию, как только отец поправится.
Как сообщила Виктория Скрипаль, теперь мать
экс-полковника ГРУ планирует отправиться к сыну в Великобританию. Виктория намерена
сопровождать Елену Скрипаль, которая сейчас живет в Ярославле, во время поездки.
Родственники уже пытались навестить Сергея и Юлию в Лондоне, однако власти
Великобритании отказали им в визе, напоминает .