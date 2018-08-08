Сергей Скрипаль сможет вернуться в Россию – в случае, если британский премьер Тереза Мэй покинет свой пост. Такие надежды питает племянница экс-полковника ГРУ Виктория. Пока же она собирается навестить родственника в Лондоне.

Сергей Скрипаль сможет вернуться в Россию – в случае, еслибританский премьер Тереза Мэй покинет свой пост. Такие надежды питает племянницаэкс-полковника ГРУ Виктория. Пока же она собирается навестить родственника вЛондоне.Виктория Скрипаль внимательно следит за кризисом вбританском правительстве и рассчитывает на скорую отставку Терезы Мэй. По мнениюплемянницы бывшего двойного агента, если в Великобритании сменитсяпремьер-министр, она получит "зеленый свет" на поездку в Лондон. А,может, и Сергей с дочерью Юлией смогут вернуться на родину."Я все жду, может, вдруг сейчас Тереза Мэй наконец-топокинет свой пост. Может, они наконец-то вернутся в Россию", – сказалаВиктория Скрипаль.Согласно версии британских властей, Сергей и Юлия Скрипальбыли отравлены 4 марта в городе Солсбери. Сообщения вызвали международныйскандал: как заявили в Лондоне, против Скрипалей использовали боевоеотравляющее вещество "Новичок" российского производства. Никакихдоказательств, подтверждающих эту версию, Великобритания не предоставила.Москва отвергает обвинения, а Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение яда.В середине мая Сергей Скрипаль завершил курс лечения и былвыписан из местной больницы. Его дочь Юлию выписали еще раньше.Как сообщалось, она рассказала о желании вернуться в Россию.По словам двоюродной сестры перебежчицы, Юлия связалась с семьей, когда ее бабушка отмечала 90-летие. Она обещала вернуться в Россию, как только отец поправится.Как сообщила Виктория Скрипаль, теперь матьэкс-полковника ГРУ планирует отправиться к сыну в Великобританию. Виктория намеренасопровождать Елену Скрипаль, которая сейчас живет в Ярославле, во время поездки.Родственники уже пытались навестить Сергея и Юлию в Лондоне, однако властиВеликобритании отказали им в визе, напоминает .