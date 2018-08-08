В Нью-Йорке от молний пострадали три человека. Гроза разразилась над районом Куинс.
<a href="http://33live.ru/novosti/08-08-2018-tri-zhitelya-nyu-jorka-postradali-ot-molnij.html" target="_blank">Три жителя Нью-Йорка пострадали от молний</a> - В Нью-Йорке от молний пострадали три человека. Гроза разразилась над районом Куинс.
[url=http://33live.ru/novosti/08-08-2018-tri-zhitelya-nyu-jorka-postradali-ot-molnij.html]Три жителя Нью-Йорка пострадали от молний[/url] - В Нью-Йорке от молний пострадали три человека. Гроза разразилась над районом Куинс.