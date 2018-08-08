Супруга президента Сирии Башара Асада срочно госпитализирована. У первой леди обнаружено онкологическое заболевание.

Супруга президента Сирии Башара Асада срочно госпитализирована. У первой леди обнаружено онкологическое заболевание.В данный момент 42-летняя Асма аль-Асад проходит курс химиотерапии в одном из медучреждений сирийской столицы. Первой леди диагностировали опухоль молочной железы.Администрация сирийского лидера уточнила, что речь идет о злокачественной опухоли молочной железы. При этом отмечается, что болезнь диагностировали на ранней стадии, поэтому есть все шансы на успешное лечение.Кроме того, канцелярия Асада опубликовала в Twitter трогательный снимок из больницы, на котором сирийский президент сопровождает и поддерживает первую леди во время химиотерапии. По обнародованной фотографии можно сделать вывод, что супруги сохраняют позитивный настрой даже в столько непростой ситуации.Напомним, что президентская супруга Асма аль-Асад родилась в Лондоне в семье врача и отставного дипломата. Стоит отметить, что ее родители до сих пор живут в Великобритании.Получив диплом Королевского колледжа Лондонского университета, дива работала в инвестиционном банке. Однако головокружительную карьеру пришлось оставить в начале нулевых, когда будущий президент Сирии Башар Асад сделал ей предложение и позвал за собой в Дамаск.