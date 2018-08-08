В Дамаске госпитализирована супруга президента Сирии Башара Асада Асма. Как сообщает официальное сирийское агентство САНА, у нее обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. В сообщении президентской канцелярии отмечается, что опухоль обнаружили на ранней стадии.

В Дамаске госпитализирована супруга президента Сирии Башара Асада Асма. Как сообщает официальное сирийское агентство САНА, у нее обнаружили злокачественную опухоль молочной железы.В сообщении президентской канцелярии отмечается, что опухоль обнаружили на ранней стадии.بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.В больнице ее навещает муж Башар Асад, передает РИА Новости.