Как минимум девять человек погибли в Испании из-за сильной жары. Аномальные температуры зафиксированы практически по всей стране, и по всей Европе. Германия рискует остаться без елей к Рождеству/

Как минимум девять человек погибли в Испании из-за сильной жары. Аномальные температуры зафиксированы практически по всей стране, и по всей Европе. Германия рискует остаться без елей к Рождеству: деревья в питомниках просто-напросто засыхают. А во Франции в состоянии повышенной готовности пожарные службы.Пять часов вечера, но по-прежнему 36 градусов. И это в Бельгии, почти на Севере Европы. Впрочем, жара, наконец, начинает покидать Старый Свет, а вот последствия ее остаются.Десятки миллиардов евро убытков ожидают Европу в связи с экстремальной жарой. Согласно докладу Европейской Ассоциации производителей овощей и фруктов, по ряду позиций потеряно до 50% урожая."В связи с жаркой и сухой погодой в течение всего июля на большей части континента овощи продолжают страдать, а урожайность резко снизилась. Сегодня ситуация для тех, кто выращивает и реализует овощи — самая серьезная за последние 40 лет", — пишут европейские СМИ.Наиболее сложная ситуация сложилась в аграрном секторе Франции, Нидерландов, Великобритании, Венгрии, Польши и Германии. Немецкие фермеры обратились к правительству с просьбой компенсировать им потери. По оценкам министерства сельского хозяйства ФРГ, только зерна будет собрано на треть меньше, чем обычно. Что приведет к экономическому ущербу в размере 1,5 миллиардов евро и в перспективе — к удорожанию продуктов питания. Биржевые котировки на пшеницу уже бьют рекорды: за неделю они взлетели на 8 долларов за тонну. Все это может привести к голоду, заявили в ООН.Из-за жары в воздухе повышено содержание углекислого газа, что также приводит к изменению количества полезных веществ в продуктах питания. Возникает вопрос не только количества еды, но и ее качества.Власти Гамбурга спасают лебедей, которыми известен город, переселяют их на зимние квартиры. Ведь по легенде Гамбург будет процветать только, пока лебеди плавают по реке Алстер. Вода уже перегрелась, в ней сократилось количество кислорода и гибнет рыба. Из Алстера и других водоемов Германии за прошедшие недели выловили около восьми тонн мертвой рыбы. В Швейцарии опасаются повторения ситуации 2003 года, когда погибло 90% популяции харинга.Падает качество воздуха. С повышенным уровнем озона в атмосфере столкнулся ряд регионов Франции. Нынешняя жара в Европе может даже испортить Рождество и Новый год европейцам.Это фото сделано в немецкой земле Бранденбург, где выращивают елки для празднования. Красным лентами отмечены места, где саженцы погибли из-за жары. Только в этом питомнике засохли около сотни маленьких елочек.Жара уйдет, а по счетам платить придется: использование электроэнергии в последние недели побило все рекорды. Вырос спрос на природный газ. Из-за штиля снизилась выработка ветряных электростанций. А Франции пришлось приостановить ряд АЭС — вода, используемая для охлаждения реакторов, слишком сильно нагрелась. Пятая Республика является нетто-экспортером электроэнергии для соседних стран. Сокращение поставок с ее стороны подстегнуло рост цен на электричество по всему континенту. Сейчас они находятся на уровне максимума для августа за последние 10 лет.Страдает туристический бизнес — особенно в Португалии и Испании, объятых огнем. Возможные убытки от лесных пожаров, охвативших страны, еще не подсчитаны — сначала нужно справиться с огнем.Эксперты не дают утешительных прогнозов: горячие циклоны — новая норма. И если человек не сможет к ним адаптироваться, в ближайшие 50 лет смертность от жары в Европе увеличится на 400%.В Бельгию в ночь на среду пришли долгожданные дожди. Но в некоторых странах, и в первую очередь на Пиренейском полуострове, экстремально высокая температура продержится до пятницы.