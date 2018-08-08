В этом году исполнилось бы 55 лет некогда популярному телеведущему Сергею Супоневу. О коллеге вспомнил Леонид Якубович, который признался, что, узнав о его смерти, полдня не мог разговаривать и даже прогнал жену, чтобы в этот момент его никто не трогал.

В этом году исполнилось бы 55 лет некогда популярному телеведущему Сергею Супоневу. О коллеге вспомнил Леонид Якубович, который признался, что, узнав о его смерти, полдня не мог разговаривать и даже прогнал жену, чтобы в этот момент его никто не трогал.Сергей Супонев прославился благодаря таким детским и юношеским передачам как "Зов джунглей", "Звездный час", "Марафон-15". В 2001 году телеведущий погиб, не справившись с управлением снегоходом. В 2018 году ему исполнилось бы 55 лет. О Супоневе вспомнили его сестра, певица Лена Перова, друзья и коллеги в беседе с журналистом Юрием Дудем.Так, ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о том, что Сергей когда-то предложил стать его кумом, и тот согласился. "Понимаете как, все воспоминания о Сереге настолько трепетно теплые, это я о мужике говорю и как мужик это говорю и я знаю, что я говорю, они действительно такие светлые", – признался расчувствовавшийся Якубович.Он сообщил, что из-за Супонева даже перестал ходить на прощания. По признанию телеведущего, смерть Сергея стала для него ударом. "Меня до такой степени шандарахнуло это по башке, я настолько был убит этим, что, по-моему, полдня вообще не разговаривал. Я до сих пор это очень хорошо помню. Подходила жена, и я говорю.. (Якубович махнул рукой, как бы отгоняя. – Прим.ред.) И все, больше меня никто не трогал, ни жена, ни дочь, никто", – рассказал ведущий "Поля чудес".При этом Якубович подчеркнул, что не был дружен с Супоневым. "Мы не были друзьями, я не работал вместе с ним, но мы были хорошими, добрыми знакомые, не более чем. Мы начали улыбаться, обниматься при встрече. Но эти короткие моменты общения в результате привели к тому, что действительно я... ну как лбом об стенку саданулся", – сообщил Леонид Аркадьевич.Якубович обратил внимание Дудя на то, что после смерти Супонева перестали выходить детские передачи на телевидении. "Вот был бы Серега, были бы программы. Я абсолютно убежден. И в кадр с ребенком не каждый может войти. И вообще, кто, где? Нету", – заявил телеведущий.