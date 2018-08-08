В сети Интернет мужчина нашёл объявление о продаже майнингового оборудования. Заявитель связался с продавцом и перевёл ему денежные средства...

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Южное Бутово задержал молодого человека, подозреваемого в совершении мошеннических действий.В дежурную часть ОМВД России по району Южное Бутово с заявлением о мошенничестве обратился житель столицы. Он рассказал, что в сети Интернет нашёл объявление о продаже майнингового оборудования. Заявитель связался с продавцом и перевёл ему денежные средства. После этого продавец перестал выходить на связь и отключил телефон. Материальный ущерб составил 870 тысяч рублей.В результате проведенных мероприятий старшим участковым уполномоченным полиции на бульваре Дмитрия Донского был задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 22-летний житель Московской области. Установлено, что похищенные деньги он потратил по собственному усмотрению.Установлено, что молодой человек ввёл потерпевшего в заблуждение. На самом деле никаким оборудованием он не располагал и не намеревался исполнять своих обязательств по его предоставлению.Следственным отделением ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56