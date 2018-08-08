Уже в августе телеведущая Лера Кудрявцева станет мамой. Точной информации о дне родов и их подробностей нет, но в окружении звезды говорят, что к радостному событию все готово.

Уже в августе телеведущая Лера Кудрявцева станет мамой. Точной информации о дне родов и их подробностей нет, но в окружении звезды говорят, что к радостному событию все готово.47-летняя Кудрявцева уже обустроила детскую для новорожденного, купила модную плетеную колыбельку, которая стоит около 25 тысяч рублей. Но первое время малышу предстоит спать в специальном коконе. Выглядит он страшно, но зато считается, что он принимает форму тела ребенка, учитывает его анатомические особенности. Стоит такое приспособление, как выяснил журнал "Телепрограмма", около 10 тысяч рублей.Этот кокон – изобретение французских кинезитерапевтов, остеопатов, перинатологов и других специалистов, чтобы обеспечить недоношенному малышу позу и активность, близкую к условиям пребывания в материнской утробе. Кокон помогает сократить риск развития изменений формы черепа (плагиоцефалии), уменьшить проявление гастроэзофагеального рефлюкса и предотвратить появление колик, снизить мышечный тонус, уменьшить реакцию испуга новорожденных.Присматривается Лера и к няням. Больше всего пока ей нравятся внимательные и покладистые филиппинки, услуги которых стоят 65 рублей в месяц. Но на ребенке Кудрявцева явно экономить не собирается и готова обеспечить его всем самым лучшим!Лера, несмотря на возраст, хорошо переносит беременность. Как писали ранее Dni.Ru, первым о скором пополнении в семействе сообщил ее друг Андрей Малахов. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – откровенно заявил всезнающий телеведущий. – А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом". Кстати, сын Леры тоже готовится к пополнению в семье. Так что мамой и бабушкой Кудрявцева станет почти одновременно.