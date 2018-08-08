ОМВД России по району Перово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Насаева Хамида Шамильевича, 21.04.1992 года рождения...

ОМВД России по району Перово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Насаева Хамида Шамильевича, 21.04.1992 года рождения, который 31 июля 2018г года ушел из дома на Новогиреевской улице и до настоящего времени не вернулся.Приметы: на вид 18 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы темные, длинные до плеч, глаза серо-зеленые, неровные зубы.Особые приметы: шрам от операции по удалению аппендицита, шрам на животе от ожога.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Перово 8(495) 304-97-04, 8(495)304-97-05.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73