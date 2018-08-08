Устанавливается местонахождение пропавших без вести несовершеннолетних Кононова Дмитрия Дмитриевича, Кононовой Алины Дмитриевны и Пономаревой Софьи Максимовны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавших без вести несовершеннолетних Кононова Дмитрия Дмитриевича 2008 года рождения, Кононовой Алины Дмитриевны 2004 года рождения и Пономаревой Софьи Максимовны 2004 года рождения, жителей г. Москвы, которые 7 августа 2018 г. ушли из дома в пос. Вороновское и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Приметы Кононова Дмитрия: на вид 8-9 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы прямые белые короткие, глаза серые.Был одет: синие джинсы, майка серая с рисунком спереди, черная болоньевая куртка, темно-синие кроссовки.Приметы Кононовой Алины: на вид 11-13 лет, рост 142 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы окрашены в светлый тон, прямые.Была одета: желтый топ на молнии спереди, темные джинсы, черные кроссовки.Приметы Пономаревой Софьи: на вид 11-13 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы темные, ниже плеч.Была одета: темные джинсы, светлая кофта.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 850-81-22 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79