Сегодня, 7 августа, народная артистка София Ротару празднует свой 71-й день рождения. Звезда отпраздновала новую дату в кругу близких.

Сегодня, 7 августа, народная артистка София Ротару празднует свой 71-йдень рождения. Звезда отпраздновала новую дату в кругу близких.Для того, чтобы порадовать звезду, родственники не пожалели сил: дом певицы утопал в цветах и украшениях. Разноцветный шары и нежнейшие букеты целый день создавали праздничноенастроение Софии Михайловне.В своем Instagram Ротару поделилась несколькими фото сторжества. Звезда встречала гостей в белом платье в горошек с рукавами-фонарикамии поясом-кушаком.Фанаты от всего сердца поздравляли любимую исполнительницу сднем рождения. Ей желали многих лет жизни, здоровья, мира в семье и новыххитов."Вы такая же красавица, как 30 лет назад, когда я увиделавас в первый раз!!!!😍😍😍 Сднем рождения!!!!🎂 Вы супер!!!! Вы нашидеал!!!👍👏🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днемрождения, дорогая София Михайловна, всего самого наилучшего. Успехов и удачи,благополучия и здоровья. Продолжайте и дальше радовать нас своими песнями", "Сднем рождения.Успехов вам.Мы вас очень любим", – писали восторженныепользователи Сети.Добавим, что София Михайловна выглядит значительно моложесвоих лет. Артистка смогла сохранить отличную фигуру и свежее лицо. В интервью Ротаруне раз признавалась, что старается правильно питаться, ограничивая в своемрационе вредные и калорийные продукты, регулярно занимается в спортзале и незабывает про косметолога.Также звезда не скрывает, что ранее прибегала к помощипластических хирургов. При этом исполнительница выглядит очень естественно, сообщает