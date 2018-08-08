Сегодня, 7 августа, народная артистка София Ротару празднует свой 71-й
день рождения. Звезда отпраздновала новую дату в кругу близких.
Сегодня, 7 августа, народная артистка София Ротару празднует свой 71-й
день рождения. Звезда отпраздновала новую дату в кругу близких.
Для того, чтобы порадовать звезду, родственники не пожалели сил: дом певицы утопал в цветах и украшениях. Разноцветный шары и нежнейшие букеты целый день создавали праздничное
настроение Софии Михайловне.
В своем Instagram Ротару поделилась несколькими фото с
торжества. Звезда встречала гостей в белом платье в горошек с рукавами-фонариками
и поясом-кушаком.
Фанаты от всего сердца поздравляли любимую исполнительницу с
днем рождения. Ей желали многих лет жизни, здоровья, мира в семье и новых
хитов.
"Вы такая же красавица, как 30 лет назад, когда я увидела
вас в первый раз!!!!😍😍😍 С
днем рождения!!!!🎂 Вы супер!!!! Вы наш
идеал!!!👍👏🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днем
рождения, дорогая София Михайловна, всего самого наилучшего. Успехов и удачи,
благополучия и здоровья. Продолжайте и дальше радовать нас своими песнями", "С
днем рождения.Успехов вам.Мы вас очень любим", – писали восторженные
пользователи Сети.
Добавим, что София Михайловна выглядит значительно моложе
своих лет. Артистка смогла сохранить отличную фигуру и свежее лицо. В интервью Ротару
не раз признавалась, что старается правильно питаться, ограничивая в своем
рационе вредные и калорийные продукты, регулярно занимается в спортзале и не
забывает про косметолога.
Также звезда не скрывает, что ранее прибегала к помощи
пластических хирургов. При этом исполнительница выглядит очень естественно, сообщает