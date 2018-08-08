На Крымском мосту легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, проводившей дорожные работы. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На Крымском мосту легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, проводившей дорожные работы. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.В полдень на мосту через Керченский пролив произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и автоцистерны. В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в легковушке.Получившие травмы участники ДТП доставлены в больницу. В данный момент по факту происшествия правоохранителями проводится проверка, передает сайт "Комсомольская правда".Стоит отметить, что авария также принесла неудобства и другим водителям. На Крымском мосту временно ограничили движение в направлении Крыма – работает лишь одна полоса.Позже стали известны некоторые подробности случившегося. По предварительным данным, виновником аварии является водитель легковой машины. "В момент ДТП на данном участке действовало ограничение движения 70 км/ч в связи с дорожными работами. Водитель Chevrolet не заметил стоящую у ограждения автоцистерну, которая занималась помывкой барьера", – сообщил источник.Напомним, что это не первое серьезное происшествие на объекте, которое потрясло россиян. Ранее на Крымском мосту погиб рабочий, задавленный огромным краном с грузом.Это стало первой гибелью человека на путепроводе, открытом больше месяца назад, но, вполне возможно, что не последней. Отмечается, что украинские националисты способны устроить на Крымском мосту кровавую провокацию.