Накоплен значительный опыт в решении актуальных задач борьбы с преступностью. Важная роль здесь принадлежит Объединённой коллегии министерств внутренних дел Казахстана и России.

В Алма-Ате под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-полковника полиции Калмуханбета Касымова состоялось заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации.Открывая мероприятие, Глава МВД России подчеркнул, что взаимодействие между ведомствами двух стран развивается по всем направлениям и в различных форматах: как на уровне министерств, так и между их территориальными органами. Накоплен значительный опыт в решении актуальных задач борьбы с преступностью. Важная роль здесь принадлежит Объединённой коллегии министерств внутренних дел Казахстана и России.В ходе обсуждения стороны рассмотрели вопрос сотрудничества в области противодействия преступным посягательствам на транспортные средства. В России ежегодно регистрируется порядка тридцати тысяч краж автотранспорта. Определённая часть из них легализовывается за ее пределами. «Благодаря принимаемым мерам в последние годы удалось существенно сократить число таких краж и угонов, а также повысить их раскрываемость», - отметил Владимир Колокольцев.Совместно с коллегами из МВД Республики Казахстан проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению деятельности как организованных преступных групп, так и отдельных граждан, занимающихся криминальным автобизнесом. Налажен постоянный обмен значимой информацией. На взаимной основе оказывается правовая помощь по уголовным делам. В приграничных регионах проводятся скоординированные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на розыск похищенного транспорта, перекрытие каналов его сбыта и легализации, установление причастных к этому лиц.«В рамках сотрудничества с казахстанскими партнерами в прошлом году и первом полугодии текущего года за указанные деяния к уголовной ответственности привлечено порядка 80 человек», - уточнил Министр внутренних дел Российской Федерации.Собравшиеся уделили особое внимание состоянию и перспективам развития технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.«В России как минимум каждое третье преступление раскрывается при непосредственном участии полицейских экспертов. Ими ежегодно производится порядка полутора миллионов судебных экспертиз», - сказал Владимир Колокольцев.Преступность все больше приобретает транснациональный характер, тем самым работа криминалистов предопределяет необходимость совместной деятельности с зарубежными коллегами. Российской и казахстанской полицией особое значение придается обмену данными национальных криминалистических учетов и практическим опытом, оказанию методической помощи в проведении исследований и подготовке высококвалифицированных специалистов в данной сфере.По словам Главы российского ведомства, значительный потенциал для развития взаимодействия правоохранительных служб России и Казахстана имеют такие перспективные области, как ДНК - анализ и геномная регистрация.