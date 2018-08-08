Правоохранительные органы Белоруссии задержали новых подозреваемых по делу о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БелТА.

Правоохранительные органы Белоруссии задержали новых подозреваемых по делу о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БелТА.Об этом ТАСС рассказали в Следственном комитете Белоруссии, отметив, что задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский.Сообщается, что проводятся допросы и обыски с участием сотрудников редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи".Ранее сообщалось, что по тому же делу были задержаны шесть белорусских журналистов. Все они являются сотрудниками крупнейшего белорусского информационного портала tut.by.