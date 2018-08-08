Пожарные из британского города Сводлинкоут в графстве Дербишир наблюдали удивительный огненный шторм, возникший во время тушения горевшей фабрики пластиковых изделий Ravensbourn Plastics Ltd. Возникший при столкновении холодного и горячего воздуха огненный вихрь поднялся на высоту 15 метров. Его было видно в радиусе 40 километров.

Пожарные из британского города Сводлинкоут в графстве Дербишир наблюдали удивительный огненный шторм, возникший во время тушения горевшей фабрики пластиковых изделий Ravensbourn Plastics Ltd. Возникший при столкновении холодного и горячего воздуха огненный вихрь поднялся на высоту 15 метров. Его было видно в радиусе 40 километров, сообщает Independent.На ликвидацию пожара ушло несколько часов.Неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате инцидента.