Трем мальчикам удалось спастись

Трем мальчикам удалось спастисьВ карьере на берегу Волги в Ивановской области песком засыпало 12-летнего подростка. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба управления.Трагедия произошла вечером 6 августа на территории бывшего деревообрабатывающего комбината города Юрьевца, где играли четверо подростков. Мальчишки попали под обвал песчаной смеси в карьере: троим удалось выбраться, а еще один не успел. Найти его тело смогли только после поисково-спасательных мероприятий.«Сейчас следователи устанавливают обстоятельства обрушения карьер, опрашивают свидетелей и очевидцев, а также владельцев территории, на которой располагается песчаный карьер», - сообщили в СК.