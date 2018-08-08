Пожилой женщине со сломанной ногой пришлось ползти с третьего на первый этаж в районной больнице мордовского города Ковылкино. Оказалось, что в медицинском заведении не работает лифт, нет пандуса и колясок, поэтому 70-летней пенсионерке пришлось добираться на прием к врачу на четвереньках.

Пожилой женщине со сломанной ногой пришлось ползти с третьего на первый этаж в районной больнице мордовского города Ковылкино. Оказалось, что в медицинском заведении не работает лифт, нет пандуса и колясок, поэтому 70-летней пенсионерке пришлось добираться на прием к врачу на четвереньках, сообщает агентство "Интерфакс".Инцидентом заинтересовался местный следственный комитет. Идет проверка больницы.Аналогичный случай произошел в начале прошлого года в Уфе, где пенсионерке пришлось буквально карабкаться по лестнице в рентгеновский кабинет. Инспекция показала, что лифт в 13 городской больнице не работает уже два года. Также нет ни пандусов, ни подъемников. Глава Башкирии Рустем Хамитов распорядился уволить главного врача медицинского заведения.