За семь месяцев 2018 года пакет «Быть в плюсе» от «Ростелекома» выбрали пятьсот компаний Владимира. Предложение состоит из базовой услуги высокоскоростного доступа в интернет и ..

За семь месяцев 2018 года пакет «Быть в плюсе» от «Ростелекома» выбрали пятьсот компаний Владимира. Предложение состоит из базовой услуги высокоскоростного доступа в интернет и дополнительных цифровых сервисов на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение» и «СМС Реклама».Самой популярной во Владимире стала комплектация с сервисом «Виртуальная АТС», в которых входит бесплатный многоканальный номер: её выбрали более 250 владимирских предприятий. На дополнительный сервис «Интерактивное телевидение» подписались 114 компаний, и замыкает «ТОП-3» пакет «Быть в плюсе» с услугой «Управляемый Wi-Fi», который подключили 50 юридических лиц.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Пакет «Быть в плюсе» рассчитан на максимальную привлекательность и выгоду для наших клиентов. Без интернета сегодня немыслим практически любой вид бизнеса, поэтому услуга доступа положена в основу предложения. А дополнительные опции «Ростелеком» отобрал очень тщательно, опросив множество клиентов по всей России. На основе их предпочтений и реальных нужд мы создали предложение, которое даёт реальную экономию на интернете и услугах связи в 70%, а, например, увеличение размера среднего чека посетителя может достигать 24,5%».Услуга «Виртуальная АТС», входящая в пакет «Быть в плюсе», – это возможность без дополнительных затрат на оборудование организовать корпоративную сеть с выделением номера с кодом 8-800. Клиент получает удобный многоканальный номер телефона, распределение и переадресацию вызовов, запись и статистику разговоров.Реклама